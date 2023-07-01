الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة شركة آبل

انتعشت أسهم البورصة الأمريكية وول ستريت اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، بعد نشر تقرير يفيد باعتدال في تضخم أسعار المستهلك الأمريكي، فيما تجاوزت قيمة شركة آبل ، الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم، 3 تريليونات دولار في السوق.

وجاءت شركة أرامكو السعودية في المركز الثالث على تلك القائمة بقيمة سوقية بلغت 2.079 تريليون دولار، وتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى 3.8 % على أساس سنوي في مايو الماضي، في انخفاض كبير من 4.3 % في الشهر السابق.

ارتفاع أسهم شركة آبل

وزاد سهم شركة آبل 1.4 % لتتجاوز المجموعة 3 تريليونات دولار في القيمة السوقية، وكان عملاق التكنولوجيا بلغ هذه العتبة لفترة وجيزة في يناير من العام الماضي 2022، وانخفض سهم شركة نايكي 2.1 % بعد أن أعلنت أرباحا أقل مما كان متوقعا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تقارير اقتصادية متفائلة هذا الأسبوع عن النمو في الربع الأول وثقة المستهلك؛ ما يزيد الآمال في أن يتجنب الاقتصاد الأميركي الركود.

وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.84 %، بما يعادل 285.18 نقطة، إلى 34,407.60 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 واسع النطاق بنسبة 1.23 % إلى 4,450.38 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المركب الغني بالتكنولوجيا 1.45% ليغلق عند 13,787.92 نقطة.