الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بفعل التفاؤل حيال أزمة سقف الديون

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب ‏صدور بيانات اقتصادية فضلا عن التفاؤل حيال أزمة سقف الديون.‏



التفاؤل حيال أزمة سقف الديون

وذكرت وكالتا “رويترز” و”بلومبرج” نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن ممثلي الرئيس ‏‏”جو بايدن” ورئيس مجلس النواب “كيفين مكارثي” يقتربون من التوصل لصفقة ‏لرفع سقف الدين لمدة عامين.‏

يأتي ذلك بعد أن خرج بيان من البيت الأبيض أمس أكد فيه على أنه قد جرت ‏مفاوضات بين مسؤولين مكلفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجمهوريين ‏بمجلس النواب حول سقف الديون، وأوضح بأن المفاوضات كانت مثمرة.‏

وسيواصل بايدن المحادثات مع قادة الكونجرس بشأن سقف ديون البلاد في وقت ‏لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تجنب التخلف عن السداد الذي إذا تم اختراقه قد ‏يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.‏

لكن على ما يبدو، لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين ‏المتمثلين في البيت الأبيض والجمهوريين بشأن الأزمة.‏

وفي إشارة خطر شديد، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الخميس عن ‏وضع التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة قيد المراجعة السلبية، وهو ما ‏يمهد لخفض محتمل. ‏

زيادة إنفاق المستهلكين

سجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل نيسان معززاً ‏آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بينما ارتفع التضخم وهو ما قد يدفع مجلس ‏الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة ‏لبعض الوقت.‏

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين قفز 0.8 بالمئة ‏الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات مارس آذار لتظهر زيادة الإنفاق 0.1 ‏بالمئة بدلا من استقراره بلا تغير كما ورد سابقا.‏

كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة إنفاق المستهلكين 0.4 ‏بالمئة. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.‏

وقلل ارتفاع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي من حدة توقعات خبراء الاقتصاد ‏بحدوث تباطؤ حاد خلال الربع الجاري. وعلى الرغم من نمو إنفاق المستهلكين ‏بأعلى معدلاته في عامين تقريبا خلال الربع الأول، فقد حدث معظم النمو في يناير ‏كانون الثاني. ووضع ضعف الإنفاق في فبراير شباط ومارس آذار إنفاق ‏المستهلكين في مسار نمو أقل مع دخول الربع الثاني.‏

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة في أبريل نيسان بعد ‏ارتفاعه 0.1 بالمئة في مارس . وفي 12 شهرا حتى أبريل، زاد المؤشر ‏‏4.4 بالمئة بعدما زاد 4.2 بالمئة في الشهر السابق.‏

وباستبعاد العناصر المتقلبة المتمثلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر ‏نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة بعد زيادته 0.3 بالمئة في مارس آذار. وزاد ‏المؤشر 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل بعد زيادة نسبتها 4.6 بالمئة ‏في مارس.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.1%(ما يعادل 328 نقطة) إلى 33,093 ‏نقاط.

‏وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (حوالي 48 ‏نقطة) ‏إلى 4,205.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.2% (ما يعادل 196 ‏نقطة) إلى 12,975.69 نقطة.‏



