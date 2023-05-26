الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بفعل التفاؤل حيال أزمة سقف الديون

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية فضلا عن التفاؤل حيال أزمة سقف الديون.
التفاؤل حيال أزمة سقف الديون
وذكرت وكالتا “رويترز” و”بلومبرج” نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن ممثلي الرئيس ”جو بايدن” ورئيس مجلس النواب “كيفين مكارثي” يقتربون من التوصل لصفقة لرفع سقف الدين لمدة عامين.
يأتي ذلك بعد أن خرج بيان من البيت الأبيض أمس أكد فيه على أنه قد جرت مفاوضات بين مسؤولين مكلفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجمهوريين بمجلس النواب حول سقف الديون، وأوضح بأن المفاوضات كانت مثمرة.
وسيواصل بايدن المحادثات مع قادة الكونجرس بشأن سقف ديون البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تجنب التخلف عن السداد الذي إذا تم اختراقه قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
لكن على ما يبدو، لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين المتمثلين في البيت الأبيض والجمهوريين بشأن الأزمة.
وفي إشارة خطر شديد، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الخميس عن وضع التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة قيد المراجعة السلبية، وهو ما يمهد لخفض محتمل.
زيادة إنفاق المستهلكين
سجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل نيسان معززاً آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بينما ارتفع التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين قفز 0.8 بالمئة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات مارس آذار لتظهر زيادة الإنفاق 0.1 بالمئة بدلا من استقراره بلا تغير كما ورد سابقا.
كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة إنفاق المستهلكين 0.4 بالمئة. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وقلل ارتفاع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي من حدة توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تباطؤ حاد خلال الربع الجاري. وعلى الرغم من نمو إنفاق المستهلكين بأعلى معدلاته في عامين تقريبا خلال الربع الأول، فقد حدث معظم النمو في يناير كانون الثاني. ووضع ضعف الإنفاق في فبراير شباط ومارس آذار إنفاق المستهلكين في مسار نمو أقل مع دخول الربع الثاني.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة في أبريل نيسان بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في مارس . وفي 12 شهرا حتى أبريل، زاد المؤشر 4.4 بالمئة بعدما زاد 4.2 بالمئة في الشهر السابق.
وباستبعاد العناصر المتقلبة المتمثلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة بعد زيادته 0.3 بالمئة في مارس آذار. وزاد المؤشر 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل بعد زيادة نسبتها 4.6 بالمئة في مارس.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.1%(ما يعادل 328 نقطة) إلى 33,093 نقاط.
وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (حوالي 48 نقطة) إلى 4,205.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.2% (ما يعادل 196 نقطة) إلى 12,975.69 نقطة.