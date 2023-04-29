الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من نتائج أعمال الشركات

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم الجمعة على صعود، بدعم نتائج أعمال الشركات وبعد صدور بيانات اقتصادية.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% أو 272 نقطة عند 34.098 ألف نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 0.9% و2.5% على التوالي.

نتائج أعمال الشركات

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 0.8% ما يعادل 34 نقطة إلى 4169 نقطة، ليصعد 0.9% هذا الأسبوع، ويحقق مكاسب 1.5% في أبريل.

وزاد “ناسداك” بنسبة 0.7% أو 84 نقطة عند 12.226 ألف نقطة، ليرتفع 1.3% في الأسبوع الجاري، لكنه انخفض بشكل طفيف بلغ 0.04% في أبريل.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية، قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وسجل سهم “أمازون” تراجعًا بنحو 4% اليوم بعد صدور نتائج الأعمال الفصلية، بينما صعد سهم “إنتل” بنسبة 4% بدعم ارتفاع الإيرادات بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من هذا العام.

وفضل المستثمرون تجاهل المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، بعد هبوط سهم “فيرست ريبابليك” بنحو 43.3% عقب تقارير تشير إلى احتمالية فرص الحراسة القضائية على البنك من جانب وكالة التأمين على الودائع.