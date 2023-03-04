الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من بيانات إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وعززت مكاسبها ‏عقب بيانات اقتصادية إيجابية لتتمكن وول ستريت من إنهاء الأسبوع على نغمة ‏إيجابية.‏

توقع المزيد من التشديد النقدي

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا “رفاييل بوستيك” إنه يؤيد مواصلة ‏رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مخالفًا التوقعات المتصاعدة مؤخرًا ‏بشأن احتمالية عودة البنك المركزي لتسريع وتيرة رفع الفائدة، أي بزيادتها بأكثر ‏من 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.‏

في المقابل، ذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن “سوزان كولينز” ‏إن صانعي السياسة بحاجة لمواصلة رفع معدلات الفائدة من أجل السيطرة على ‏الضغوط التضخمية.‏

أداء الأسهم الأمريكية

وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى ‏مستوى 3.991%، متراجعًا عن مستوى 4% الذي وصل إليه في وقت سابق من ‏الأسبوع الحالي للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2022.‏

من ناحية أخرى، سجل مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي ‏مستوى 55.1 نقطة في فبراير من 55.2 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع ‏المحللون تباطؤاً عند مستوى 54.5 نقطة.‏

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2% (نحو ‏‏387 ‏نقطة) ‏إلى 33391 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 33405 نقاط وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33008 نقاط.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% (حوالي ‏‏64 ‏نقطة) ‏إلى 4045 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى ‏عند ‏‏4048 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏3995 نقطة.‏

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.9% (حوالي 226 نقطة) إلى 11689 نقطة، ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 2.6%، ‏وسجل أعلى مستوى عند 11699 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 11514 نقطة.‏