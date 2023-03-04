الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من بيانات إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وعززت مكاسبها عقب بيانات اقتصادية إيجابية لتتمكن وول ستريت من إنهاء الأسبوع على نغمة إيجابية.
توقع المزيد من التشديد النقدي
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا “رفاييل بوستيك” إنه يؤيد مواصلة رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مخالفًا التوقعات المتصاعدة مؤخرًا بشأن احتمالية عودة البنك المركزي لتسريع وتيرة رفع الفائدة، أي بزيادتها بأكثر من 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.
في المقابل، ذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن “سوزان كولينز” إن صانعي السياسة بحاجة لمواصلة رفع معدلات الفائدة من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.
أداء الأسهم الأمريكية
وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 3.991%، متراجعًا عن مستوى 4% الذي وصل إليه في وقت سابق من الأسبوع الحالي للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2022.
من ناحية أخرى، سجل مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي مستوى 55.1 نقطة في فبراير من 55.2 نقطة في القراءة السابقة بينما توقع المحللون تباطؤاً عند مستوى 54.5 نقطة.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2% (نحو 387 نقطة) إلى 33391 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 33405 نقاط وأقل مستوى عند 33008 نقاط.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% (حوالي 64 نقطة) إلى 4045 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 4048 نقطة وأقل مستوى عند 3995 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.9% (حوالي 226 نقطة) إلى 11689 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 2.6%، وسجل أعلى مستوى عند 11699 نقطة وأقل مستوى عند 11514 نقطة.