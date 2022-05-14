الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة الطاقة والتكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة، وعززت مكاسبها في ظل انتعاش قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، لكن هذا الانتعاش لم يكن كافياً لمحو الخسائر الأسبوعية التي تعرضت لها “وول ستريت”.

وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بأنه من المحتمل رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من الاجتماعين القادمين لتهدئة التضخم، لكن هذا الأمر لا يزال قيد النقاش، وأشار إلى أن رحلة السيطرة على التضخم ربما تشهد بعض الألم.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” على أن الفيدرالي قادر على تهدئة التضخم دون إبقاء الاقتصاد تحت الركود.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار الواردات استقر خلال أبريل بعد ارتفاع بنسبة 2.9% خلال مارس.

تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري شهد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.3% خلال أبريل متباطئاً من ارتفاع نسبته 8.5% في مارس، لكن القراءة أعلى من التوقعات بارتفاع نسبته 8.1% على أساس سنوي.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.5% (نحو 466 نقطة) إلى 32196 نقطة وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.1%.

وقفز “ناسداك” بنسبة 3.8% (حوالي 434 نقطة) إلى 11805 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.8%.

و ارتفع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقا بنسبة 2.4% (نحو 94 نقطة) إلى 4024 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.4%.