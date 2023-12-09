الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من تقرير الوظائف

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، إذ صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليصل إلى مستوى مرتفع جديد لهذا العام بعد تقرير الوظائف لشهر نوفمبر وبيانات مسح المستهلكين بجامعة ميشيجان التي أشارت إلى اقتصاد مرن وتباطؤ التضخم، مما غذى الآمال فيما يسمى بسيناريو الهبوط الناعم، بحسب وكالة سي إن بي سي.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.41% ليستقر عند 4604.37، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.45% ليغلق عند 14403.97، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 130.49 نقطة، أو 0.36%، إلى 36247.87 نقطة.

تقرير الوظائف يؤكد تباطؤ التضخم

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى إغلاق له لهذا العام الأسبوع الماضي، لكنه لم يتجاوز أعلى مستوى له خلال اليوم لعام 2023 والذي سجله في يوليو حتى الجمعة، عندما تجاوز 4609 في تعاملات بعد الظهر. وارتفع المؤشر الآن بنحو 20% على أساس سنوي ويتم تداوله عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022.

أنهت جميع المتوسطات الرئيسية الأسبوع بمكاسب، وقفز مؤشر السوق الواسع بنسبة 0.2% خلال هذه الفترة، وأغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع طفيف. واختتم كلا المؤشرين ستة أسابيع من الانتصارات، وهي أطول فترة لهما منذ عام 2019، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 0.7%.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في ستيت ستريت، إن تقرير الوظائف يواصل التأكيد على أن الاقتصاد “ليس على حافة الركود”، في حين أن الجمع بين انخفاض توقعات التضخم وانتعاش معنويات المستهلكين يدعمان نتيجة الهبوط الناعم.

وقال: “طالما ظلت نتيجة الهبوط الناعم سليمة، فإن التحيز للأسهم والأصول الخطرة يظل إيجابيا”، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم، فضلا عن توازن أفضل بين العرض والطلب في العمالة دون ارتفاع كبير في البطالة، كلها عوامل إيجابية.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر انخفاضًا غير متوقع في معدل البطالة. وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9% في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن يبقى على حاله.

أضاف الاقتصاد 199 ألف وظيفة، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات داو جونز البالغة 190 ألف وظيفة.

التراجع عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة

أثارت البيانات في البداية مخاوف من أن الاقتصاد كان ساخنًا للغاية لدرجة أن التضخم لم يهدأ بدرجة كافية حتى يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التراجع عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة.

ويتوقع بعض المتداولين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الربيع المقبل، مع تحديد اجتماع السياسة الأخير يوم الأربعاء.

من ناحية أخرى، يمكن أن يدعم تقرير الوظائف الشهري أيضًا فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوجه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم – وهو انتعاش اقتصادي مطرد وسط انخفاض التضخم.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة، والذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا للتضخم، تقريبًا كما كان متوقعًا في نوفمبر حيث أضاف الاقتصاد المزيد من الوظائف مقارنة بالشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، أظهر مسح أجرته جامعة ميشيغان، والذي يتم مراقبته عن كثب، انخفاض توقعات التضخم وارتفاع معنويات المستهلكين في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ يوليو.

وقالت منى ماهاجان، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز، إن نقاط البيانات هذه جميعها تساعد في دعم الفرضية القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى على الأرجح من دورة رفع أسعار الفائدة.

وصلت أسهم بوينغ وفيديكس وكوستكو إلى مستويات عالية جديدة لهذا العام يوم الجمعة حيث يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد سوف يتجنب الركود.