الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة مع استمرار المخاوف بشأن السياسة النقدية

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن آفاق السياسة النقدية والاقتصاد في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 305 نقاط عند 33.476 ألف نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 2.8%.

أداء الأسهم الأمريكية

وتراجع مؤشر “إس اند بي 500” بنحو 0.7% أو 29 نقطة مسجلًا 3934 نقطة، ليهبط 3.4% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

وهبط مؤشر “ناسداك” 0.7% ما يعادل 77 نقطة إلى 11.004 ألف نقطة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 4%.

وتضررت معنويات المستثمرين في “وول ستريت” بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن تصدر لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارها بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات برفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس.