الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وسط ترقب آفاق السياسة النقدية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الجمعة، 16 سبتمبر 2022، (نهاية تعاملات الأسبوع) على تراجع، متأثرة بتصاعد القلق حيال وضع الاقتصاد ووسط استمرار ترقب آفاق السياسة النقدية .

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات، الجمعة، بنسبة 0.4%، أو ما يعادل 139 نقطة، مسجلاً 30822 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 4.1%.

أداء الأسهم الأمريكية

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.7%، أو ما يعادل 28 نقطة، مسجلاً مستوى 3873 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.9%، أو ما يعادل 104 نقاط، مسجلاً مستوى 11448 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 5.5%.

وانخفض سهم «فيدكس» خلال تعاملات اليوم بنسبة 21.4%، بعد سحب شركة الشحن توقعاتها بشأن أداء العام المالي الحالي، مع إعلان خطة لخفض الكلف.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل، وسط توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الجمعة 16 سبتمبر 2022، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.6%، ما يعادل 6 نقاط، مسجلاً مستوى 408 نقاط، كما هبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.3% بنحو 80 نقطة، مسجلاً مستوى 6077 نقطة.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.7% بنحو 215 نقطة عند مستوى 12741 نقطة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.6%، أو ما يعادل 45 نقطة؛ مسجلاً 7236 نقطة.

وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.1% عند مستوى 27.567 ألف نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6%، مسجلاً 1938 نقطة.