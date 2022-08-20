الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة تأثرا بمخاوف رفع الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الجمعة 19 أغسطس 2022 (نهاية تعاملات الأسبوع) على تراجع، متأثرة بالمخاوف بشأن رفع معدلات الفائدة وسط استمرار خطر التضخم، بعد تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى استمرار نهج تشديد السياسة النقدية.

الأسهم الأمريكية تتراجع الجمعة

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9%، أو ما يعادل 292 نقطة، مسجلاً مستوى 33706 نقاط.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3%، أو ما يعادل 55 نقطة، مسجلاً مستوى 4228 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2%، أو ما يعادل 260 نقطة، مسجلاً مستوى 12705 نقاط.

تراجع سهم «بيد باث آند بيوند» بأكثر من 40% خلال جلسة اليوم، بعد إعلان الملياردير «ريان كوهين» بيع كامل حصته في شركة التجزئة.

بينما ارتفع سهم «أوكسيدينتال بتروليوم» بنحو 10%، بعدما حصلت شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير «وارن بافيت» على الموافقات التنظيمية المطلوبة لشراء ما يصل إلى 50% من شركة الطاقة.

الأسهم الأوروبية

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.8% ما يعادل 3 نقاط مسجلاً مستوى 437 نقطة، كما هبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.9%، أو ما يعادل 61 نقطة مسجلاً مستوى 6495 نقطة.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.1% بنحو 152 نقطة عند 13544 نقطة، وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.1% بنحو 8 نقاط مسجلاً مستوى 7550 نقطة.

وفي اليابان، استقر مؤشر «نيكي» عند مستوى 28.930 ألف نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2% مسجلاً 1994 نقطة.