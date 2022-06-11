الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة بعد تسارع التضخم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الجمعة، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 41 عامًا.

وسجل مؤشر “داو جونز” الصناعي تراجعًا 2.7% أو ما يعادل 880 نقطة ليصل إلى 31.392 ألف نقطة، ليهبط 4.6% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 2.9% أو 117 نقطة عند 3900 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 5%.

الأسهم الأمريكية تتراجع.. وداو جونز يهبط 638 نقطة عند الإغلاق

وهبط “ناسداك” بنسبة 3.5% أو 414 نقطة مسجلًا 11.340 ألف نقطة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 5.6%.

وتضررت معنويات المستثمرين في “وول ستريت” جراء بيانات التضخم التي تجاوزت توقعات المحللين، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة بأكثر من المتوقع.

وفضل المستثمرون التدافع لحيازة الأصول الآمنة للتحوط من التضخم، حيث صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن سجل عائد السندات العشرية مستوى 3.15%.

وتوقع بنك “باركليز” قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع منتصف شهر يونيو الجاري، مقارنة بتقديراته السابقة بزيادة 50 نقطة.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص لخسائر حادة اليوم، حيث هبط سهم “آبل” بنسبة 3.9%، كما فقد سهم “مايكروسوفت” نحو 4.5% من قيمته.