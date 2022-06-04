الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وسط خسائر أسبوعية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وكشف تقرير الوظائف الشهري عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 390 ألف وظيفة خلال مايو مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى إضافة نحو 325 ألفاً.

واستقر معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي عند 3.6% في الشهر الماضي دون تغيير عن قراءة أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 3.5%.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 55.9 نقطة في الشهر الماضي من 57.1 نقطة في أبريل، في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 56.5 نقطة.

وأغلق سهم “تسلا” على انخفاض بنسبة 9.2% عند مستوى 703.5 دولار بعد مطالبة المدير التنفيذي “إيلون ماسك” بخفض الوظائف في الشركة بنسبة 10% ووقف تعيين موظفين جدد.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1% (ما يعادل 348 نقطة) إلى 32899 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، وسجل أعلى مستوى عند 33135 نقطة وأقل مستوى عند 32839 نقطة.

وهبط مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 1.6% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 4108 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية 1.2%، وسجل أعلى مستوى عند 4142 نقطة وأقل مستوى عند 4098 نقطة.

وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.5% (ما يعادل 304 نقاط) إلى 12012 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وسجل أعلى مستوى عند 12167 نقطة وأقل مستوى عند 11966 نقطة