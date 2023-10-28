الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وصعود مؤشر ناسداك منفردا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة، فيما صعد مؤشر “ناسداك” ليغرد منفرداً.

وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.12 بالمائة ليفقد 366.7 نقطة مسجلاً مستوى 32417.6 نقطة.

وتعرض مؤشر داو جونز لضغوط بسبب انخفاضات جي بي مورجان تشيس بعد ‏أن قال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إنه يعتزم بيع مليون سهم العام المقبل.‏

تراجع الأسهم الأمريكية

وانخفض مؤشر ستاندرد&بورز بنحو 0.48 بالمائة بما يعادل 19.8 نقطة عند 4117.4 نقطة.

في حين صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 0.4 بالمائة بما يعادل 47.4 نقطة عند 12643 نقطة؛ بدعم مكاسب أسهم شركات تكنولوجية أبرزها أمازون وأنتل ‏ ‏اللتين أعلنتا عن تحقيق نتائج أعمال فصلية أعلى من التوقعات في الربع الثالث؛ وفقاً لموقع “سي إن بي سي”.‏

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر أسبوعية حيث انخفض مؤشرا داو ‏جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.1 بالمائة و2.5 بالمائة على الترتيب هذا الأسبوع، ‏في حين سجل مؤشر ناسداك خسارة أسبوعية بنسبة 2.6 بالمائة.‏