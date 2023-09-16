الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وسط ضعف شهية المخاطرة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة، في ظل ضعف ‏شهية المخاطرة قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقييم بيانات ‏التضخم الصادرة هذا الأسبوع ومدى تأثيرها على قرار الفيدرالي.‏

ضعف شهية المخاطرة

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، بارتفاع أسعار الواردات الأمريكية 0.5% في ‏أغسطس آب بعد ارتفاعها 0.1% في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ‏مايو أيار 2022، وجاءت مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود، كما زادت أسعار ‏الصادرات 1.3% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.5% في يوليو.‏

وتباطأ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لينمو بنسبة 0.4% في أغسطس ‏على أساس شهري، لكنه جاء أفضل من التوقعات بنمو بنسبة 0.1% فقط، وحدّ من ‏المكاسب انخفاض بنسبة 5% في إنتاج السيارات وقطع الغيار.‏

وكشفت بيانات جامعة “ميتشجان”، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.6% ‏نقطة على أساس شهري عند 67.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر ، ‏مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 69.1 ‏نقطة.‏

وقد بدأ الآلاف من أعضاء اتحاد السيارات الأمريكي الجمعة، إضراباً في ثلاث ‏منشآت رئيسية تابعة لشركات “فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس”، على ‏خلفية فشل المفاوضات بين عمال الاتحاد وشركات صناعة السيارات في التوصل ‏لاتفاق حول تعديل عقود العمل مساء الخميس.‏

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% (289 ‏نقطة) ‏إلى 34618 نقطة،

وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 54 نقطة) ‏‏إلى 4450 نقطة،

وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.5% (حوالي 217 نقطة) إلى 13708 نقاط، ‏ ‏