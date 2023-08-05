الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وسط التضرر من قرار وكالة فيتش

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، متأثرةً بصدور ‏تقرير الوظائف الشهري المخيب للآمال بالإضافة إلى استمرار تضرر الأسواق ‏بقرار وكالة فيتش المفاجئ هذا الأسبوع.‏

وسجل كل من ناسداك وستاندرز آند بورز 500 خسائر لرابع جلسة على التوالي كما سجل ‏المؤشران أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس.‏

التضرر من قرار وكالة فيتش

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت اليوم إضافة الاقتصاد 187 ألف وظيفة ‏خلال يوليو مقارنة بتوقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، ووفقاً للتقرير الشهري، فإن معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي انخفض إلى ‏‏3.5% في الشهر الماضي من 3.6% في يونيو.‏

يشار إلى أن وكالة فيتش قد صدمت الأسواق هذا الأسبوع بقرار خفض ‏التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى مستوى “‏AA+‎‏” من “‏AAA‏”، مع ‏نظرة مستقبلية مستقرة.‏

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة ‏‎0.43%‎‏ أو ما يعادل 150 نقطة ‏إلى 35065 نقطة، وتراجع ناسداك بنسبة ‏‎0.36%‎‏ أو 50 نقطة إلى 13909 نقاط، ‏في حين تراجع ستاندرز آند بورز 500 بنسبة ‏‎0.53%‎‏ أو 24 نقطة إلى 4478 نقطة.‏

وعلى أساس أسبوعي، سجل ناسداك خسائر بنسبة ‏‎2.9%‎، كما تكبد إس آند بي ‏‏500 خسارة أسبوعية بنسبة ‏‎2.3%‎، في حين تراجع الداو جونز هذا الأسبوع ‏بنسبة ‏‎1.1%‎‏.‏