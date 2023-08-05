الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وسط التضرر من قرار وكالة فيتش

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، متأثرةً بصدور تقرير الوظائف الشهري المخيب للآمال بالإضافة إلى استمرار تضرر الأسواق بقرار وكالة فيتش المفاجئ هذا الأسبوع.
وسجل كل من ناسداك وستاندرز آند بورز 500 خسائر لرابع جلسة على التوالي كما سجل المؤشران أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس.
التضرر من قرار وكالة فيتش
كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت اليوم إضافة الاقتصاد 187 ألف وظيفة خلال يوليو مقارنة بتوقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، ووفقاً للتقرير الشهري، فإن معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي انخفض إلى 3.5% في الشهر الماضي من 3.6% في يونيو.
يشار إلى أن وكالة فيتش قد صدمت الأسواق هذا الأسبوع بقرار خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى مستوى “AA+” من “AAA”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.43% أو ما يعادل 150 نقطة إلى 35065 نقطة، وتراجع ناسداك بنسبة 0.36% أو 50 نقطة إلى 13909 نقاط، في حين تراجع ستاندرز آند بورز 500 بنسبة 0.53% أو 24 نقطة إلى 4478 نقطة.
وعلى أساس أسبوعي، سجل ناسداك خسائر بنسبة 2.9%، كما تكبد إس آند بي 500 خسارة أسبوعية بنسبة 2.3%، في حين تراجع الداو جونز هذا الأسبوع بنسبة 1.1%.