الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وسط تقييم تصريحات جيروم باول أمام الكونجرس

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة، في ظل استمرار ‏تقييم تصريحات جيروم باول أمام الكونجرس.‏

تصريحات جيروم باول

قال باول في تصريحات معدة للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس ‏النواب: “يتوقع جميع المشاركين في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تقريبًا أنه ‏سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى حد ما بحلول نهاية العام”. ‏

وفي إشارة إلى أن التضخم قد هدأ ولكنه “يظل أعلى بكثير” من هدف الاحتياطي ‏الفدرالي البالغ 2%، قال باول إنه وفريقه لا يزال لديهم المزيد من العمل للقيام به.‏

وقال: “لقد تراجع التضخم إلى حد ما منذ منتصف العام الماضي”. “ومع ذلك، ‏تستمر ضغوط التضخم في الارتفاع، وعملية خفض التضخم مرة أخرى إلى 2% لا ‏يزال أمامها طريق طويل لنقطعه”.‏

وقال: “لقد رأينا آثار تشديد سياستنا النقدية على الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد ‏حساسية لسعر الفائدة”. “ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر وقتًا حتى تتحقق الآثار ‏الكاملة للقيود النقدية، خاصة على التضخم”.‏

مسار التضخم

في سياق متصل، قال “توم باركين” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ‏ريتشموند، إنه لا يزال غير مقتنع بأن التضخم يسير في مسار ثابت نحو ‏الانخفاض، لكنه لن يحكم مسبقًا على ما يجب أن يفعله البنك المركزي خلال ‏اجتماعه يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو، حسبما نقلت ‏‏”رويترز.‏

من جانبها، أشارت “جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن مخاطر الركود ‏قد تلاشت بالنظر إلى مرونة سوق العمل، وانخفاض التضخم، بحسب مقابلة مع ‏‏”بلومبرج.‏

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6%، ما يعادل 219.28 نقطة إلى 33727 ‏نقطة.

‏وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (حوالي 33.56 ‏نقطة) ‏إلى 4348 نقطة، فيما هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 1% (ما يعادل 138 ‏نقطة) إلى 13492 نقطة.‏