الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وسط تقييم تصريحات جيروم باول أمام الكونجرس

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة، في ظل استمرار تقييم تصريحات جيروم باول أمام الكونجرس.
تصريحات جيروم باول
قال باول في تصريحات معدة للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: “يتوقع جميع المشاركين في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تقريبًا أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى حد ما بحلول نهاية العام”.
وفي إشارة إلى أن التضخم قد هدأ ولكنه “يظل أعلى بكثير” من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، قال باول إنه وفريقه لا يزال لديهم المزيد من العمل للقيام به.
وقال: “لقد تراجع التضخم إلى حد ما منذ منتصف العام الماضي”. “ومع ذلك، تستمر ضغوط التضخم في الارتفاع، وعملية خفض التضخم مرة أخرى إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه”.
وقال: “لقد رأينا آثار تشديد سياستنا النقدية على الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لسعر الفائدة”. “ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر وقتًا حتى تتحقق الآثار الكاملة للقيود النقدية، خاصة على التضخم”.
مسار التضخم
في سياق متصل، قال “توم باركين” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إنه لا يزال غير مقتنع بأن التضخم يسير في مسار ثابت نحو الانخفاض، لكنه لن يحكم مسبقًا على ما يجب أن يفعله البنك المركزي خلال اجتماعه يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو، حسبما نقلت ”رويترز.
من جانبها، أشارت “جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن مخاطر الركود قد تلاشت بالنظر إلى مرونة سوق العمل، وانخفاض التضخم، بحسب مقابلة مع ”بلومبرج.
وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6%، ما يعادل 219.28 نقطة إلى 33727 نقطة.
وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (حوالي 33.56 نقطة) إلى 4348 نقطة، فيما هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 1% (ما يعادل 138 نقطة) إلى 13492 نقطة.