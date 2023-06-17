الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة وهبوط مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.3%

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية آخر جلسات الأسبوع، مع تقييم تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي بالتزامن مع انتهاء صلاحية عقود خيارات من أربع فئات والتي عادة ما تتسبب في تقلبات للسوق.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% أو 108 نقطة إلى 34299 نقطة، لكنه حقق مكاسب 1.25% هذا الأسبوع، وهو الصعود الأسبوعي الثالث على التوالي.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.35% ما يعادل 16 نقطة عند 4409 نقطة، لكنه صعد 2.6% خلال الأسبوع الجاري، ليسجل أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر 2021 بلغت خمسة أسابيع.

وسجل مؤشر “ناسداك” تراجعًا بنحو 0.65% أو 93 نقطة مسجلًا 13689 نقطة، لكنه ارتفع 3.25% في إجمالي تعاملات الأسبوع الثامن على التوالي عبر أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2019.

تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي

وشهدت جلسة اليوم تقلبات متوقعة نظرًا لعمليات إعادة التوازن ربع السنوية لبعض المؤشرات وانتهاء صلاحية بعض عقود الخيارات المتوقع، فيما يسمى بالسحر الرباعي حيث تنتهي صلاحية الأصول في وقت واحد في ثالث جمعة من أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، ومن المتوقع أن تتوقف الأسواق المالية في عطلة طويلة مع إغلاق الاثنين القادم احتفالا بذكرى تحرير العبيد.

وجاءت تصريحات صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي اليوم لتهدئ من تفاؤل الأسواق بشأن توقعات الفترة المقبلة، حيث حذر “كريستوفر والر” عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أنه قد تدعو الحاجة لمزيد من التشديد النقدي مع ثبات التضخم الأساسي، كما أوضح “توماس باركين” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في “ريتشموند”، أنه يميل لترجيح المزيد من رفع أسعار الفائدة نظرًا لأن التضخم لم يظهر اتجاهًا واضحًا للعودة نحو مستهدف البنك المركزي عند 2%، ما مثل دعمًا لمؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وعلى صعيد آخر، أظهر مسح لجامعة “ميتشجان”، زيادة ثقة المستهلكين خلال يونيو، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أشهر، مما يعكس المزيد من التفاؤل بعد حل أزمة سقف الديون، بينما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل، للشهر الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى منذ مارس 2021.

وبالنظر للأسهم الفردية، ولامس سهم “إنفيديا” مستوى قياسيًا جديدًا عند 437.21 دولار بعد أن رفع بنك “مورجان ستانلي” سعره المستهدف للسهم من 450 دولارًا إلى 500 دولار.