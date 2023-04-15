الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة رغم نتائج أعمال قوية للبنوك

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس الجمعة رغم صدور نتائج أعمال قوية للبنوك ، وذلك مع انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول من عام 2023.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% (نحو 143 نقطة) إلى 33886 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4137 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.8%.
وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.3% (حوالي 43 نقطة) إلى 12123 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 0.3%.
دفع الاقتصاد نحو الركود
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أنه من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك في الولايات المتحدة إلى دفع الاقتصاد الأكبر في العالم نحو الركود خلال العام الجاري.
وشهد محضر اجتماع مارس الماضي مناقشات بين أعضاء الفيدرالي حول التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من الاضطرابات في القطاع المالي التي بدأت في أوائل مارس.
وجاء في محضر الاجتماع: “انعكاساً لتأثيرات التشدد في سوق العمل والإنتاج، كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي بشكل حاد العام المقبل”.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة أمس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.5% خلال مارس بينما توقع المحللون استقرار المؤشر دون تغيير.
وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.
كما كشفت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد أظهر تباطؤاً في الشهر الماضي بأمريكا الأمر الذي يعكس على ما يبدو نجاح البنك المركزي في السيطرة عليه.
ورغم أن التضخم لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن البيانات تظهر إشارات مستمرة على التباطؤ في الأشهر الماضية.
صدور نتائج أعمال قوية للبنوك
أعلن بنك “جيه بي مورجان تشيس” الأكبر في الولايات المتحدة أعلن الجمعة عن تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع الأول.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة تسع مرات خلال العام الماضي لتهدئة الاقتصاد وترويض التضخم الذي ارتفع مع انتعاش الاقتصاد من الوباء، لكن في ضوء تلك البيانات، ربما يبطيء الفيدرالي من وتيرة تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة، أو يتوقف عن زيادتها.
وقد كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 1% في مارس بينما توقع المحللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.4%.
وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذباً كالطاقة والغذاء، فإن مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية انخفض بنسبة 0.8% ليتجاوز توقعات بانخفاض نسبته 0.4%.
وأظهرت بيانات مسح مشترك من جامعة ميتشيغان ووكالة رويترز أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى 63.5 نقطة في أبريل بينما توقع المحللون استقرار المؤشر عند قراءة مارس التي بلغت 63 نقطة.