الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة رغم نتائج أعمال قوية للبنوك

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس الجمعة رغم صدور نتائج ‏أعمال قوية للبنوك ، وذلك مع انطلاق موسم نتائج أعمال ‏الشركات عن الربع السنوي الأول من عام 2023.‏

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% (نحو 143 ‏نقطة) ‏إلى 33886 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.



وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) ‏إلى 4137 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.8%.



وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.3% (حوالي 43 نقطة) إلى 12123 نقطة، وبلغت ‏مكاسبه الأسبوعية 0.3%.



دفع الاقتصاد نحو الركود



أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أنه من المرجح ‏أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك في الولايات المتحدة إلى دفع الاقتصاد الأكبر في ‏العالم نحو الركود خلال العام الجاري.‏



وشهد محضر اجتماع مارس الماضي مناقشات بين أعضاء الفيدرالي حول ‏التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من الاضطرابات في القطاع ‏المالي التي بدأت في أوائل مارس.‏



وجاء في محضر الاجتماع: “انعكاساً لتأثيرات التشدد في سوق العمل والإنتاج، ‏كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي بشكل حاد العام المقبل”.‏



وأظهرت بيانات حكومية صادرة أمس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات ‏المتحدة انخفض بنسبة 0.5% خلال مارس بينما توقع المحللون استقرار ‏المؤشر دون تغيير.‏



وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر أسعار المنتجين ‏الأمريكيين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% في الشهر الماضي مخالفا توقعات بارتفاع ‏نسبته 0.2%.‏



كما كشفت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد أظهر تباطؤاً في الشهر ‏الماضي بأمريكا الأمر الذي يعكس على ما يبدو نجاح البنك المركزي في السيطرة ‏عليه.

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ورغم أن التضخم لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ ‏‏2%، إلا أن البيانات تظهر إشارات مستمرة على التباطؤ في الأشهر الماضية. ‏

صدور نتائج أعمال قوية للبنوك

أعلن بنك “جيه بي مورجان تشيس” الأكبر في الولايات المتحدة ‏أعلن الجمعة عن تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع الأول.‏



ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة تسع مرات خلال العام الماضي لتهدئة الاقتصاد ‏وترويض التضخم الذي ارتفع مع انتعاش الاقتصاد من الوباء، لكن في ضوء تلك ‏البيانات، ربما يبطيء الفيدرالي من وتيرة تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة، ‏أو يتوقف عن زيادتها.‏



وقد كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة أن مؤشر مبيعات التجزئة ‏في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 1% في مارس بينما توقع المحللون ‏انخفاض المؤشر بنسبة 0.4%.‏



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذباً كالطاقة والغذاء، فإن مؤشر مبيعات التجزئة ‏بقيمته الأساسية انخفض بنسبة 0.8% ليتجاوز توقعات بانخفاض نسبته 0.4%.‏



وأظهرت بيانات مسح مشترك من جامعة ميتشيغان ووكالة رويترز أن ثقة ‏المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى 63.5 نقطة في أبريل بينما توقع المحللون ‏استقرار المؤشر عند قراءة مارس التي بلغت 63 نقطة.‏



