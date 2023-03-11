الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متراجعة بعد صدور تقرير الوظائف

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الجمعة، بعد صدور تقرير الوظائف ومع تصاعد القلق بشأن النظام المصرفي.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.07% أو 345 نقطة مسجلًا 31.909 ألف نقطة، ليسجل خسارة أسبوعية 4.4%، وهي الأكبر منذ شهر يونيو الماضي.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحو 1.4% أو 56 نقطة إلى 3861 نقطة، ليهبط 4.6% في إجمالي هذا الأسبوع.

أداء الأسهم الأمريكية

وسجل مؤشر “ناسداك المركب” تراجعًا 1.76% أو 199 نقطة عند 11.138 ألف نقطة، ليحقق خسائر 4.7% هذا الأسبوع.

وتضررت معنويات المستثمرين في “وول ستريت” عقب انهيار “سيليكون فالي بنك” الذي يركز على أسهم التكنولوجيا، في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية.

وأعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية إغلاق أعمال البنك الذي يحمل اختصارًا اسم “إس في بي”، مع تأمين ودائع العملاء.

وواصلت أسهم البنوك الأمريكية خسائرها القوية لليوم الثاني، حيث هبط سهما “جولدمان ساكس” و”بنك أوف أمريكا” بنسبة 4.2% و0.9% على الترتيب.

وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف عدد وظائف يتجاوز التوقعات في الشهر الماضي، رغم صعود معدل البطالة بعكس توقعات استقراره.