الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متباينة وصعود شركة كوستكو

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، وصعد سهم شركة كوستكو ، إذ تحول مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى إيجابي في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال اليوم وأغلق مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية عند مستوى قياسي، حيث أنهت وول ستريت أسبوعًا قويًا على ارتفاع.

وارتفع مؤشر داو جونز 60 نقطة أو 0.16%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 38 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.

اخترق مؤشر ناسداك-100 مستوى 16573.34، وهو أعلى مستوى إغلاق قياسي وصل إليه في نوفمبر 2021.

صعود سهم شركة كوستكو

ارتفعت أسهم كوستكو بأكثر من 4٪ بعد أن تجاوز بائع التجزئة تقديرات وول ستريت للنتائج الفصلية وأصدر توزيعات أرباح قدرها 15 دولارًا للسهم.

تتجه المتوسطات الرئيسية للأسبوع السابع على التوالي الإيجابي. اعتبارًا من يوم الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 2.8٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.9% حتى الآن هذا الأسبوع. وسيمثل هذا أيضًا المكاسب الأسبوعية السابعة على التوالي لمؤشر S&P 500، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2017.

قد ينضم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قريبًا إلى مؤشر داو جونز بأعلى مستوى له على الإطلاق. ويبتعد مؤشر السوق الواسع بأقل من 2% عن مستوى الإغلاق القياسي المسجل في يناير 2022.

ارتفعت وول ستريت هذا الأسبوع بعد أن اعترف مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأن جهوده لخفض التضخم تترسخ، وأشار إلى أن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة ستأتي في عام 2024، مما عزز معنويات المستثمرين.

جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر والتي جاءت أقوى من المتوقع يوم الخميس، بعد قراءات التضخم الأكثر تباطئا هذا الأسبوع، مما زاد من الآمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من الهبوط الناعم.

تخفيضات أسعار الفائدة

ومع ذلك، تراجع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، عن النشوة التي أحاطت بتخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في العام المقبل.

وقال ويليامز لستيف ليسمان من سي إن بي سي في مقابلة يوم الجمعة: “نحن لا نتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي”.

وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار لدى شركة إي-تريد: “حصلت الأسهم على دفعة كبيرة من المعنويات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، لكن هذا التأثير الفوري كان لا بد أن يتلاشى”.

وأردف:”السوق لا يرتفع كل يوم، بغض النظر عن مدى قوة الاتجاه. إن التراجعات والتوقفات المؤقتة أمر لا مفر منه، بغض النظر عن حجمها أو المدة التي تستغرقها.