الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متباينة وسط ارتفاع التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الجمعة، آخر جلسات ‏سبتمبر وآخر جلسة في الربع السنوي الثالث من العام الحالى.‏

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى ‏الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ من المتوقعة خلال أغسطس، ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى تسارع أسعار البنزين. ‏

ارتفاع التضخم

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك ‏الشخصي الأمريكي – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي – ‏بنسبة 3.5% في أغسطس على أساس سنوي بعد ارتفاعه 3.4% في يوليو ، و0.4% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 0.5%. ‏

أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية – الذي يستبعد تكاليف ‏الطاقة والغذاء المتقلبة – فارتفع 0.1% في أغسطس على أساس شهري بأقل من ‏التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 0.2%.

كما صعد بنسبة 3.9% مقارنة بنفس ‏الشهر من العام الماضي، بعد ارتفاعه 4.3% في يوليو تموز. ‏

وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن دلائل تشير إلى ‏تباطؤ التضخم وإمكانية تخلي الاحتياطي الفيدرالي في النهاية عن الفائدة المرتفعة، ‏وذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير ‏لكنه أكد موقف السياسة النقدية المتشدد. ‏

صعود الانفاق الاستهلاكي

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة – الذي يعد محركًا رئيسيًا ‏للاقتصاد – بما يتوافق مع التوقعات خلال شهر أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ كثيرًا ‏من تلك المسجلة في يوليو.‏

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة الجمعة، ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة ‏‏0.4% خلال الشهر الماضي، بدفع من زيادة أسعار البنزين، وهو ما جاء متوافقًا ‏مع توقعات المحللين، لكن أقل كثيرًا من قراءة يوليو البالغة 0.9%.‏

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (175 نقطة) ‏بقيادة شركات السفر وول مارت.

وانخفض ‏مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% ‏ في حين ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2%