الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متباينة عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي تلمح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر اليوم من جانب وزارة العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس، بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 170 ألفًا فقط، كما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% مقابل 3.5% خلال يوليو.
صدور بيانات التوظيف الأمريكية
وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.29% على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من التوقعات البالغة 4.4%.
وتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة وارتفعت أسعار الذهب عقب صدور هذه البيانات، حيث تزايدت توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يلجأ لمزيد من التشديد النقدي.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي في ختام التعاملات بنسبة 0.33% ، وزاد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18% ، فيما انخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2%.