الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متباينة عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة عقب صدور ‏بيانات التوظيف الأمريكية التي تلمح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة ‏التشديد النقدي الحالية.

‏وأظهر تقرير الوظائف الصادر اليوم من جانب وزارة العمل، إضافة الاقتصاد ‏الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس، بأكثر من توقعات المحللين التي ‏أشارت إلى 170 ألفًا فقط، كما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% مقابل ‏3.5% خلال يوليو.

صدور بيانات التوظيف الأمريكية

‏وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، ارتفع متوسط ‏الأجر في الساعة بنسبة 4.29% على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من التوقعات ‏البالغة 4.4%.

‏وتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة وارتفعت أسعار الذهب عقب صدور هذه ‏البيانات، حيث تزايدت توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يلجأ لمزيد ‏من التشديد النقدي.

‏وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي في ‏ختام التعاملات بنسبة 0.33% ، ‏وزاد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18% ، فيما انخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2%.