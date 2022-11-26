الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متباينة وسط مكاسب أسبوعية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الجمعة، 25 نوفمبر 2022، (نهاية تعاملات الأسبوع) على تباين، وانتهت جلسة تداولات الجمعة في وقت مبكر عن المعتاد، بعد أن توقفت التعاملات الخميس احتفالاً بعيد الشكر.

أداء الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي، خلال تعاملات الجمعة، بنسبة 0.4%، أو ما يعادل 153 نقطة، مسجلاً 34347 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.8%.

بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة طفيفة بنحو نقطة واحدة مسجلاً مستوى 4026 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5% أو ما يعادل 59 نقطة مسجلاً مستوى 11226 نقطة.