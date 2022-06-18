الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة متباينة وتراجع «داو جونز» وحيدا

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الجمعة، وتراجع “داو جونز” وحيدًا مع تواصل القلق بشأن مخاطر التضخم والركود في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 38 نقطة ليسجل 29.888 ألف نقطة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 4.8%.

بينما ارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.2% ما يعادل 8 نقاط ليصل إلى 3674 نقطة، لكنه سجل هبوطاً 5.8% هذا الأسبوع.

كما زاد “ناسداك” الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.4% أو 152 نقطة مسجلًا 10.798 ألف نقطة، لكن خسائره بلغت 4.8% في الأسبوع الجاري.

وشهد أداء مؤشرات السوق الأمريكي حالة من التقلبات الملحوظة اليوم، مع تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” التزام البنك بإبطاء التضخم للمستوى المستهدف البالغ 2%.

وكان الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، في أكبر زيادة منذ عام 1994، مشيرًا إلى احتمالية تكرار نفس وتيرة الزيادة في اجتماع شهر يوليو المقبل.

وتزايدت المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي بفعل التشديد القوي للسياسة النقدية، مع خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو ورفع تقديرات البطالة في العامين الجاري والمقبل.