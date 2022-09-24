الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة على تراجع حاد وسط مخاوف الركود

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الجمعة، 23 سبتمبر 2022، (نهاية تعاملات الأسبوع)، على تراجع حاد، وسط تصاعد مخاوف الركود، بالتزامن مع جهود السيطرة على التضخم بعد بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

تراجع الأسهم الأمريكية

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي، خلال تعاملات الجمعة، بنسبة 1.6%، أو ما يعادل 486 نقاط، ليغلق دون مستوى الـ30 ألف نقطة مسجلًا 29590 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ عام.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.7%، أو ما يعادل 64 نقطة، مسجلًا 3693 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.8%، أو ما يعادل 199 نقطة، مسجلًا 10867 نقطة.

خطة الضرائب البريطانية

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية اليوم ليصل لأعلى مستوى في 20 عامًا، مع هبوط الإسترليني لأدنى مستوياته في 37 عامًا، بعد إعلان خطة حكومية بريطانية لخفض الضرائب تهدد بتسارع التضخم وارتفاع مستويات الديون.

سجلت أسهم قطاع الطاقة خسائر قوية، خلال تعاملات الجمعة، مع هبوط أسعار النفط بنحو 5%، حيث هبط سهم «ماراثون أويل» بنسبة 10.9%، كما انخفض سهما «شيفرون» و«إكسون موبيل» بنحو 6.5% و5.3% على الترتيب.

وخفض بنك «جولدمان ساكس» مستهدف مؤشر «إس آند بي 500» للأسهم الأمريكية، هذا العام، بفعل ارتفاع معدلات الفائدة.