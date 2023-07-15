الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة على تراجع وسط تقييم بيانات اقتصادية

غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الجمعة، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية وبداية موسم الإعلان عن نتائج أعمال بعض أكبر البنوك والشركات.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 113 نقطة إلى 34509 نقطة.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.1% ما يعادل 4 نقاط عند 4505 نقطة.

وسجل مؤشر “ناسداك” تراجعًا بنحو 0.2% أو 24 نقطة عند 14113 نقطة.

وفي حين أعلنت بعض أكبر البنوك الأمريكية تحقيق زيادة في الأرباح، إلا أنها جاءت من ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك حذروا من المخاطر المحتملة، مع تراجع المستهلكين الأمريكيين عن الإنفاق وتراكم الخسائر في مجالات مثل بطاقات الائتمان والعقارات التجارية.

تقييم بيانات اقتصادية

وشهد مؤشر الدولار بعض التعافي لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام، بعد تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، مع تنامي ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2021، بحسب بيانات جامعة “ميتشجان” الأولية عن شهر يوليو.

وعكست البيانات الأولية، تفاؤل المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الحالية، وكذلك التوقعات المستقبلية، لكن ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل، بشكل طفيف إلى 3.4% في يوليو من 3.3% خلال يونيو، في حين استقرت توقعات التضخم على المدى الطويل، لتظل ضمن نطاق 2.9% و3.1%.

وانخفضت أسعار الواردات بأعلى وتيرة سنوية خلال ثلاثة أعوام، كما سجلت أسعار الصادرات أكبر وتيرة انخفاض سنوية منذ نشر البيانات لأول مرة في سبتمبر 1984.

وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، تراجع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بنسبة 5.4% إلى 41%، وهو الأسبوع السادس على التوالي فوق متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، كما تعد هذه أطول سلسلة منذ مثيلتها خلال يونيو ويوليو 2021.

بينما زادت التوقعات المحايدة 4% إلى 33.1%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 31.5% لأول مرة خلال أربعة أسابيع.

كما ارتفعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم بنسبة 1.4% إلى 25.9%، لكنها ظلت للأسبوع السادس على التوالي دون المتوسط البالغ 31%، في أطول سلسلة منذ سابقتها والبالغة 23 أسبوعًا من فبراير إلى يوليو 2021.

وعكس المسح الأسبوعي، تفضيل المستثمرين للأسهم بنسبة 56.8%، كأكثر فئة للأصول يتوقعون تحقيقها لأعلى عوائد خلال النصف الثاني من العام، يليها السندات بنسبة 16.7%، والنقد بنسبة 11.7% ثم السلع بنسبة 7.9%.

وصعد سهم “يونايتد هيلث” بنسبة 7.25% بعد إعلان شركة التأمين، عن أرباح وإيرادات فصلية جاءت أفضل من المتوقع، كما زادت من التوقعات المالية للعام.