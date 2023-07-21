الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة على تباين وسط متابعة نتائج الأعمال الفصلية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة في ظل التفاؤل حيال موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.
متابعة نتائج الأعمال الفصلية
وتنتظر الأسواق صدور المزيد من أسهم الشركات التكنولوجية في الأيام القليلة المقبلة على رأسها مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت وغيرها من الكيانات الكبرى.
كانت تسلا ونتفليكس قد أعلنتا هذا الأسبوع عن نتائج أعمالهما الفصلية، وسجلت الشركتان أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الثاني، لكن تسلا تعرضت لضغوط من تصريحات رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، في حين وقع سهم نتفليكس تحت ضغط مبيعات مكثفة بسبب تحقيق إيرادات دون المتوقع.وعلى ختام التداولات،
ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.01%(ما يعادل 2.5 نقطة) إلى 35227.69 نقاط.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.03% إلى 4,536.34 نقطة.
هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2% إلى 14033۔81 نقطة.