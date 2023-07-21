الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة على تباين وسط متابعة نتائج الأعمال الفصلية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة في ظل التفاؤل ‏حيال موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام ‏الجاري.‏

متابعة نتائج الأعمال الفصلية

وتنتظر الأسواق صدور المزيد من أسهم الشركات التكنولوجية في الأيام القليلة ‏المقبلة على رأسها مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت وغيرها من الكيانات ‏الكبرى.‏

كانت تسلا ونتفليكس قد أعلنتا هذا الأسبوع عن نتائج أعمالهما الفصلية، وسجلت ‏الشركتان أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الثاني، لكن تسلا تعرضت لضغوط ‏من تصريحات رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، في حين وقع سهم نتفليكس تحت ‏ضغط مبيعات مكثفة بسبب تحقيق إيرادات دون المتوقع.‏وعلى ختام التداولات،

ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.01%(ما يعادل 2.5 نقطة) إلى 35227.69 نقاط.

‏وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.03% إلى 4,536.34 نقطة.

هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2% إلى 14033۔81 نقطة.‏