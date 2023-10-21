الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة على انخفاض حاد بقيادة شركات التكنولوجيا

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية على انخفاض حاد يوم الجمعة وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر في ظل قلق المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة واتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

تراجع شركات التكنولوجيا

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 54.48 نقطة أو 1.27 بالمئة عند 4223.52 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 202.46 نقطة أو 1.54 بالمئة إلى 12983.81 نقطة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 291.83 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 33122.34 نقطة.