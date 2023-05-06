الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة على ارتفاع حاد بصدارة سهم «أبل»

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الجمعة بصدارة سهم “أبل” بعد نتائج قوية في حين أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى متانة سوق العمل.

وساهمت نتائج “أبل” أيضا في تهدئة مخاوف المستثمرين القلقين من حدوث ركود، وكانت أسهم الشركة المنتجة لهواتف “أيفون” هي الدافع الإيجابي الرئيسي للمؤشرات الرئيسية الثلاثة بسوق الأسهم الأمريكية.

صعود سهم أبل

وأظهر تقرير أصدرته وزارة العمل الأمريكية الجمعة تسارع وتيرة نمو الوظائف في أبريل وزيادة الأجور مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بالرغم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 74.55 نقطة، أي 1.84 بالمئة، عند 4136.25 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 269.01 نقطة، أو 2.25 بالمئة، إلى 12235.41 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 546.64 نقطة، أو 1.65 بالمئة، إلى 33674.38 نقطة.