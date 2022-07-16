الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة على ارتفاع ملحوظ

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الجمعة على ارتفاع ملحوظ، مع تواصل إعلان نتائج أعمال فصلية للشركات ورصد آفاق السياسة النقدية.

أداء الأسهم الأمريكية الجمعة

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.1% أو ما يعادل 658 نقطة، ليسجل 31.288 ألف نقطة، لكنه انخفض 0.2% في الأسبوع الحالي.

كما زاد “S&P 500” بنحو 1.9% أو 72 نقطة، مسجلًا 3863 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية 0.9%.

وسجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 1.8% ما يعادل 210 نقطة ليصل إلى 11.452 ألف نقطة، ليهبط 1.6% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

وأعلن “سيتي جروب” تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما دعم صعود السهم بنحو 13.4%، كما زاد سهم “ويلز فارجو” بأكثر من 6% رغم هبوط الأرباح 48%.

ويواصل المستثمرون تقييم احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقرر نهاية الشهر الحالي، بعد تسارع التضخم لأعلى مستوياته في 41 عامًا.