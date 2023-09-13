الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة وسط تقييم الضغوط التضخمية

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الضغوط التضخمية وترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أشهر، إلى قلق بين المستثمرين من تزايد الضغوط التضخمية بما يكفي لإقناع الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

تقييم الضغوط التضخمية

وانخفض مؤشر الثقة الذي يصدره اتحاد الشركات الأمريكية الصغيرة بمقدار 0.6 نقطة إلى 91.3 نقطة خلال أغسطس، بعدما سجل أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر عند 91.9 نقطة في يوليو، ليظل دون المتوسط التاريخي البالغ 98 نقطة للشهر العشرين.

وفي ختام التعاملات، استقر مؤشر “داو جونز” عند 34645 نقطة.

فيما انخفض مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.55% إلى 4461 نقطة، وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.05% إلى 13773 نقطة.

وانخفض سهم “أوراكل” بنسبة 13.50% ليغلق عند 109.61 دولار، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال وأهدافاً مالية أضعف من توقعات المحللين.

فيما تراجع سهم “آبل” بنسبة 1.75% إلى 176.21 دولار في ختام التداولات، عقب مؤتمر الشركة للإعلان عن أحدث منتجاتها وخدماتها بما في ذلك الإصدار الجديد من جوال “أيفون”.