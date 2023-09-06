الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة وسط تقييم بيانات التوظيف

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء في ظل تقييم بيانات التوظيف الشهرية عقب العودة من عطلة عيد العمال.
تقييم بيانات التوظيف
كان تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة من جانب وزارة العمل قد أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس آب، بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 170 ألفًا فقط، كما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% من 3.5% خلال يوليو.
وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.29% على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من التوقعات البالغة 4.4%.
الركود مستبعد
وفي قرار اليوم، أعلن بنك “جولدمان ساكس” خفض احتمالية حدوث ركود في اقتصاد الولايات المتحدة من 20% إلى 15%، مستشهدًا بهدوء التضخم ومرونة سوق العمل، ومتوقعًا ألا يحتاج الفيدرالي لرفع الفائدة أكثر.
من ناحية أخرى، قفزت أسهم قطاع الطاقة في البورصات الأوروبية والأمريكية تزامناً مع انتعاش أسعار النفط، وذلك بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن قرار الرياض تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهرياً للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.
كما مددت روسيا، العضو في تحالف أوبك+، تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية العام.
وقررت روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تقليص صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة. وتخفض موسكو الإنتاج والصادرات بالتزامن مع السعودية، إلى جانب تخفيضات الإمداد الحالية التي يقوم بها تحالف أوبك+.
أداء الأسهم الأمريكية
وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي في ختام التعاملات بنسبة 0.6 % (أو بنحو 195.74 نقطة) إلى 34641 نقطة.
وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 % (أو بنحو 18.94 نقاط) إلى 4496 نقطة.
وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1% (ما يعادل 10.86 نقطة) إلى 14020 نقطة.