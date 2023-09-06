الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة وسط تقييم بيانات التوظيف

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء في ظل ‏تقييم بيانات التوظيف الشهرية عقب العودة من عطلة عيد العمال.‏

تقييم بيانات التوظيف

كان تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة من جانب وزارة العمل قد أظهر إضافة ‏الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس آب، بأكثر من توقعات ‏المحللين التي أشارت إلى 170 ألفًا فقط، كما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى ‏‏3.8% من 3.5% خلال يوليو.‏

وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، ارتفع متوسط ‏الأجر في الساعة بنسبة 4.29% على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من التوقعات ‏البالغة 4.4%. ‏

الركود مستبعد

وفي قرار اليوم، أعلن بنك “جولدمان ساكس” خفض احتمالية حدوث ركود في ‏اقتصاد الولايات المتحدة من 20% إلى 15%، مستشهدًا بهدوء التضخم ومرونة ‏سوق العمل، ومتوقعًا ألا يحتاج الفيدرالي لرفع الفائدة أكثر. ‏

من ناحية أخرى، قفزت أسهم قطاع الطاقة في البورصات الأوروبية والأمريكية تزامناً مع انتعاش أسعار النفط، وذلك بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن قرار الرياض ‏تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهرياً للنظر في ‏زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج.‏

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية حتى ‏نهاية أكتوبر تشرين الأول.‏

كما مددت روسيا، العضو في تحالف أوبك+، تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية العام.‏

وقررت روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تقليص صادراتها بمقدار ‏‏300 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة. وتخفض موسكو الإنتاج والصادرات ‏بالتزامن مع السعودية، إلى جانب تخفيضات الإمداد الحالية التي يقوم بها تحالف ‏أوبك+.‏

أداء الأسهم الأمريكية

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي في ختام التعاملات بنسبة 0.6 % (أو بنحو 195.74 نقطة) إلى 34641 نقطة.

‏وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 % (أو ‏بنحو 18.94 نقاط) إلى 4496 نقطة.

وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1% (ما ‏يعادل 10.86 نقطة) إلى 14020 نقطة.‏