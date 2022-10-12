الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة بعد جلسة متذبذبة

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء بعد ‏جلسة متذبذبة بشكل كبير، ليسجل “ناسداك” أدنى إغلاق له منذ يوليو عام ‏‏2020.‏

من جانبها، أكدت لورييتا ميستير” – إحدى أعضاء لجنة السوق المفتوحة ‏بالاحتياطي الفيدرالي – في تصريحات لها أن المخاطر الناجمة عن تشديد ‏السياسة النقدية (رفع الفائدة) من قبل البنك المركزي سوف تكون ضئيلة، وربما يتم ‏تجنب الركود.‏

أداء الأسهم الأمريكية الثلاثاء

تأتي تصريحات “ميستير” قبيل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين ‏بالولايات المتحدة يوم الخميس المقبل والتي ربما تحدد توجهات السياسة النقدية ‏للفيدرالي.‏

وعلى النقيض، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم من تزايد مخاطر ركود ‏الاقتصاد العالمي مما دفع الصندوق لخفض توقعاته بشأن نمو خلال العامين الجاري ‏والمقبل.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي ‏بنسبة 0.1% (ما يعادل 36 ‏نقطة) إلى 29239 نقطة، وبلغ أعلى مستوى ‏عند 29608 نقاط وأقل مستوى عند ‏‏29074 نقطة.‏

وتراجع “إس أند بي ‏‏500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 23 نقطة) إلى ‏‏‏3589 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3640 نقطة وأقل مستوى عند 3568 نقطة.‏

وانخفض “ناسداك” بنسبة 1.1% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 10426 نقطة، وبلغ ‏أعلى مستوى عند 10681 نقطة وأقل مستوى ‏عند 10351 نقطة.‏