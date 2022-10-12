الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة بعد جلسة متذبذبة

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء بعد جلسة متذبذبة بشكل كبير، ليسجل “ناسداك” أدنى إغلاق له منذ يوليو عام 2020.
من جانبها، أكدت لورييتا ميستير” – إحدى أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي – في تصريحات لها أن المخاطر الناجمة عن تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) من قبل البنك المركزي سوف تكون ضئيلة، وربما يتم تجنب الركود.
أداء الأسهم الأمريكية الثلاثاء
تأتي تصريحات “ميستير” قبيل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس المقبل والتي ربما تحدد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي.
وعلى النقيض، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم من تزايد مخاطر ركود الاقتصاد العالمي مما دفع الصندوق لخفض توقعاته بشأن نمو خلال العامين الجاري والمقبل.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 29239 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 29608 نقاط وأقل مستوى عند 29074 نقطة.
وتراجع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3589 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3640 نقطة وأقل مستوى عند 3568 نقطة.
وانخفض “ناسداك” بنسبة 1.1% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 10426 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 10681 نقطة وأقل مستوى عند 10351 نقطة.