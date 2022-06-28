الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وزادت خسائرها بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر عضو المركزي الأمريكي “جون ويليامز” بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتجنب الوقوع تحت الركود خلال العام الجاري.

يأتي ذلك برغم تصريحات الخبير الاقتصادي “محمد العريان” أمس بأن الولايات المتحدة تواجه بالفعل ركودا تضخميا في الوقت الحالي.

كما ذكرت المديرة التنفيذية لشركة “آرك إنفستمنت” “كاثي وود” إن الولايات المتحدة تواجه بالفعل حالة ركود اقتصادي خلال الوقت الجاري.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى مستوى 98.7 نقطة خلال يونيو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.5% (نحو 491 نقطة) إلى 30947 نقطة، وانخفض “ناسداك” بنسبة 3% (نحو 343 نقطة) إلى 11181 نقطة، بينما انخفض “إس أند بي 500” بنسبة 2% (حوالي 78 نقطة) إلى 3821 نقطة.