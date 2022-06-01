الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء منخفضة تعقبا للتطورات الجيوسياسية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء – آخر جلسة في مايو- مع تذبذب في الأداء تعقبا للتطورات الجيوسياسية.

وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي بأن اجتماع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” كان بناءً وأنه تناول آفاق السياسة النقدية للبنك المركزي والتوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي والبيانات الصادرة.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية المتصاعدة لأعلى مستوى في أربعة عقود، قال البيت الأبيض إن الرئيس “بايدن” ترك للفيدرالي الحرية في السيطرة على التضخم بالولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% إلى 32990 نقطة وسجل المؤشر مكاسب شهرية بأقل من 0.1%، وانخفض “إس أند بي 500” بنسبة 0.6% إلى 4132 نقطة مقتربا من إغلاق آخر جلسة في أبريل، في حين انخفض “ناسداك” بنسبة 0.4% إلى 12081 نقطة، وسجل خسائر شهرية بنسبة 2.1%.