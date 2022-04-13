تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء عقب صدور بيانات التضخم القوية.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (أحد المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس التضخم) ارتفع بنسبة 1.2% في مارس.

تراجع الأسهم الأمريكية

وارتفع بنسبة 8.5% خلال الاثنى عشر شهرا الماضية (على أساس سنوي) خلال مارس، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1981 بينما توقعت الأسواق ارتفاع المؤشر بنسبة 8.4%.

وشمل تقرير التضخم عن الشهر الماضي ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 18.3% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 6.6% في فبراير، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 1% في مارس.

وبناء على تلك البيانات، تتزايدة حدة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدل الفائدة بوتيرة سريعة خلال الاجتماعات القادمة له هذا العام لمواجهة التضخم المرتفع.

وفي ذات السياق، صرح عضو البنك المركزي الأمريكي “تشارلز إيفانز” بأنه يؤيد رفع الفائدة إلى ما بين 2.25% و2.50% بنهاية 2022.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% إلى 34220 نقطة.

وتراجع “إس أند بي 500” بنسبة 0.3% إلى 4397 نقطة، فيما انخفض “ناسداك” بنسبة 0.3% إلى 13371 نقطة.