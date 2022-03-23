الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييمات رفع الفائدة

استطاعت أسهم “وول ستريت” التعافي من الخسائر التي لحقت بها خلال تعاملات الأثنين،

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الثلاثاء على صعود، مع تقييم المستثمرين للتصريحات المتعلقة برفع الفائدة الأمريكية بقوة هذا العام لاحتواء التضخم.

واستطاعت أسهم “وول ستريت” التعافي من الخسائر التي لحقت بها خلال تعاملات الاثنين، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بشأن التضخم المرتفع للغاية، كما أشار إلى إمكانية رفع الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس خلال اجتماع واحد أو أكثر من اجتماع للحد من الضغوط التضخمية.

صعود الأسهم الأمريكية

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 254 نقطة عند 34.807 ألف نقطة، فيما سجل مؤشر “S&P 500” ارتفاعًا بنحو 1.1% أو ما يعادل 50 نقطة عند 4511 نقطة.

وكان مؤشر “ناسداك” الأكثر ارتفاعًا عند الإغلاق بنحو 1.9% أو ما يعادل 270 نقطة عند 14.108 ألف نقطة.

وصرح “جيمس بولارد” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في وقت سابق من الثلاثاء، بأن البنك بحاجة إلى رفع الفائدة أعلى 3% هذا العام للسيطرة على التضخم.

وأدت تلك التصريحات إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ وصل العائد على السندات لآجل عامين- والمرتبط بتوقعات الفائدة – إلى 2.16%، فيما ارتفع العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 2.37%.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى الاجتماع المرتقَب هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، لبحث الأزمة الراهنة في أوروبا الشرقية، وسط توقعات بأن تتجه الدول الغربية إلى فرض عقوبات إضافية على موسكو ردًّا على غزو جارتها.

وحاولت أسهم التكنولوجيا التعافي خلال تعاملات الثلاثاء من الخسائر التي لحقت بها بسبب المخاوف حول ارتفاع معدل التضخم، إذ صعد سهم “ألفابت” المالكة لمحرك البحث “جوجل” بنسبة 2.8% عند الإغلاق، كما ارتفع سهما “مايكروسوفت” و”آبل” بنسبة 1.6% و2.1% على الترتيب.

وقفز سهم “تسلا” بنسبة 7.9% عند الإغلاق، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية البدء في تسليم أول 30 وحدة من السيارات “موديل واي” التي تم إنتاجها في مصنع الشركة الجديد في ألمانيا.