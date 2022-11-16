الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الثلاثاء مدعومة ببيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع، ما عزز الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكن تقريرا عن عبور صواريخ روسية إلى بولندا أثار تقلبات في النصف الأخير من الجلسة.

الأسهم الأمريكية

وتلقت الأسهم دعمًا من تقرير التضخم الصادر يوم الثلاثاء والذي أظهر ارتفاع أسعار المنتجين 8% في 12 شهرًا حتى أكتوبر.

وقال رجال إطفاء إن شخصين قتلا في انفجار في قرية برزيودو بشرق بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بينما يحقق حلف شمال الأطلسي في تقارير تفيد بأن الانفجار نجم عن صواريخ روسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق عن مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية قوله إن الانفجار نجم عن عبور صواريخ روسية إلى بولندا. لكن وزارة الدفاع (البنتاجون) قالت إنه لا يمكنها تأكيد هذه الرواية.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 35.02 نقطة أو 0.88% ليغلق عند 3992.18 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 164.74 نقطة أو 1.47% إلى 11360.96 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 60.06 نقطة أو 0.18% إلى 33596.76 نقطة.