الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة مع التفاؤل حيال آفاق السياسة النقدية

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعافيها القوي في نهاية جلسة تداولات، الثلاثاء، مع التفاؤل حيال آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

واستكملت “وول ستريت” حالة الصعود الملحوظ الذي بدأته الإثنين، حيث صعد مؤشر “إس آن دبي 500” بنسبة 5.5% في يومين، في أفضل أداء منذ مارس 2020، كما ارتفع “داو جونز” بأكثر من 1500 نقطة في جلستي أمس واليوم.

وتحسنت معنويات المستثمرين مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لآجل 10 سنوات عند 3.6%، بعد أن تجاوز 4% في الأسبوع الماضي.

الأسهم الأمريكية الثلاثاء

وأثارت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي تكهنات الأسواق بشأن احتمالية تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع الفائدة أسرع من المتوقع.

وعلى جانب آخر، صعد سهم “تويتر” بنسبة 22.2% بعد تقارير أشارت إلى أن “إيلون ماسك” أرسل خطابًا للشركة يطلب فيه تنفيذ صفقة الشراء بالسعر المتفق عليه سابقًا.

وفيما يتعلق بالتداولات، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.8% أو ما يعادل 825 نقطة ليسجل 30.316 ألف نقطة.

كما زاد “S&P 500” بنحو 3.06% أو 112 نقطة عند 3790 نقطة، وارتفع “ناسداك” بنسبة 3.3% ما يعادل 361 نقطة مسجلًا 11.176 ألف نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي صعودًا بنسبة 3.1% أو ما يعادل 12 نقطة ليغلق عند 403 نقاط.

كما زاد “فوتسي 100” البريطاني 2.6% (+177 نقطة) مسجلًا 7086 نقطة، وارتفع “داكس” الألماني 3.8% (+461 نقطة) إلى 12.670 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 4.2% (+245 نقطة) عند 6039 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر “نيكي” بنسبة 3% إلى 26.992 ألف نقطة، كما زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.2% عند 1906 نقاط.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة إلى 10.053 مليون فرصة في أغسطس، مقابل 11.170 مليون فرصة في يوليو السابق له، ومقارنة بتوقعات تسجيل 11.07 مليون فرصة.