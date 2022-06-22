الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة بعد تعافيها من خسائر حادة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية ، جلسة تداول الثلاثاء 21 يونيو 2022، على ارتفاع ملحوظ، لينجح السوق الأمريكي في التعافي من خسائره الحادة التي تعرض لها الأسبوع الماضي، في أولى جلسات الأسبوع اليوم بعد العودة من العطلة الرسمية أمس الأول الاثنين.

صعود الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.1% أو ما يعادل 641 نقطة ليتخطى حاجز الـ30 ألف نقطة مسجلاً مستوى 30530 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.4% أو ما يعادل 90 نقطة مسجلاً مستوى 3764 نقطة.

وصعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.5% أو ما يعادل 271 نقطة مسجلاً مستوى 11069 نقطة.

وحققت أسهم الطاقة أفضل أداء بين قطاعات مؤشر «إس آند بي 500»، بدعم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% مع توقعات قوة الطلب.