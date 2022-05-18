الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة بعد بيانات اقتصادية

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 1.34% أو بمقدار 431 نقطة مسجلاً 32654 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2.02% وناسداك بنسبة 2.76%.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 0.9% الشهر الماضي، بعدما زادت 1.4% في مارس السابق له.

وفي سياق منفصل، صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يرى هبوطاً في التضخم.

وتراجع سهم وول مارت بنحو 11.4% بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية، بينما صعد سهم هوم ديبوت بنسبة 1.7% بدعم من نتائج الأعمال الإيجابية.

وانتعشت أسهم قطاع الرحلات بعدما رفعت يونايتد إيرلاينز توقعاتها لإيرادات الربع الثاني الجاري، فارتفع سهم الشركة 7.9% كما صعد سهم دلتا بنسبة 6.7%.