الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من نتائج الشركات

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الثلاثاء بدعم من نتائج إيجابية للشركات في حين شعر المستثمرون بارتياح بعد تعليقات أكثر اعتدالا من اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن زيادات أسعار الفائدة.

صعود الأسهم الأمريكية

وصعدت أسهم شركات كبرى، من بينها مايكروسوفت وأبل وأمازون دوت كوم، حتى بالرغم من استمرار قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجلت أسهم جونسون آند جونسون مستوى قياسيا مرتفعا قبل أن تتراجع قليلا بعد أن أعلنت عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات السوق وزادت توزيعاتها للأرباح.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 72.36 نقطة، أو 1.65%، إلى 4464.05 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 287.13 نقطة، أو 2.15%، ليغلق عند 13619.49 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 519.57 نقطة، أو 1.51%، إلى 34931.26 نقطة.