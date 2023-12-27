الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط متابعة بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية الأسبوع الأخير من العام، وسط متابعة بيانات التضخم ، مما دفع مؤشر ستاندرد إند بورز 500 أقرب إلى مستويات قياسية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 %. وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 200 نقطة أي نحو 0.5%.

متابعة بيانات التضخم

وقال كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في تروست، إنه على الرغم من ضعف الحجم، فمن المرجح أن تشير تحركات يوم الثلاثاء إلى استمرار اتجاهات السوق الإيجابية التي عززت المؤشرات الرئيسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال: “لا يزال لديك أموال تتدفق على الرغم من ضعفها، وعرض قوي تحت السطح مع اقترابنا من نهاية العام”.

وتابع:”من المرجح أن يستمر هذا.”

واقترب مؤشر ستاندرد إند بورز 500 في جلسة يوم الثلاثاء من المستويات القياسية وسط متابعة النستثمرين بيانات التضخم، بحسب شبكة سي إن بي سي.

ويقل مؤشر السوق الواسع بأقل من 1٪ عن أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 4796.56 المسجل في يناير 2022.

دخلت وول ستريت أسبوع العطلة القصير بزخم، بعد أن سجل مؤشر S&P 500 يوم الجمعة تقدمه الأسبوعي الثامن على التوالي وأطول خط منذ عام 2017. كما حقق مؤشر داو جونز وناسداك المركب أيضًا سلسلة انتصارات استمرت ثمانية أسابيع.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي ينشغل فيه المستثمرون بمتابعة البيانات الأخيرة التي تظهر أن التضخم يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة

كما أدت التوقعات بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في العام الجديد إلى رفع الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

وقفز سهم شركة إنتل بنسبة 5% بعد أن منحت الحكومة الإسرائيلية شركة صناعة الرقائق منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع بقيمة 25 مليار دولار في جنوب البلاد.

وارتفع سهم مانشستر يونايتد 2% بعد أن أنهى الملياردير البريطاني جيم راتكليف صفقة شراء ربع نادي كرة القدم.