الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تفاؤل المستثمرين بشأن خفض الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الثلاثاء، ولا يزال تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن في متناول اليد مع بقاء المستثمرين متفائلين بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة على الرغم من التحذيرات من أن هذه الآمال مبالغ فيها.

تفاؤل المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7٪ تقريبًا، أو أكثر من 250 نقطة – وهو الإغلاق القياسي الخامس على التوالي. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% تقريبًا، في حين قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.6%.

وتأتي المكاسب القوية في الوقت الذي حاول فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس.

وقالوا إنه “من السابق لأوانه” الاقتناع بأن البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وأشاروا إلى أن سياسته ستظل قائمة على البيانات.

وفي الوقت نفسه، قرر بنك اليابان يوم الثلاثاء إبقاء أسعار الفائدة تحت الصفر ولم يعط أي تلميح حول متى قد يخرج من المستويات السلبية.

ولكن مع تمسك الأسهم الأمريكية بمكاسبها، يبدو أن المستثمرين يتطلعون إلى تلك الإشارات التحذيرية – في الوقت الحالي.

من المرجح أن يساعد تحديث يوم الجمعة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تقديم الحجة المؤيدة أو ضد التخفيضات الأسرع والأسبق.

ويراقب المستثمرون أيضًا أسعار النفط، حيث تنضم المزيد من الشركات إلى شركة بريتيش بتروليوم في تجنب العبور عبر البحر الأحمر بعد الهجمات على الشحن في الطريق التجاري المهم.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليتم تداوله بأقل بقليل من 74 دولارًا للبرميل بينما تم تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 79 دولارًا للبرميل.