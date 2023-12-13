الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تحليل بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة في ختام تعاملات الثلاثاء حيث قامت وول ستريت بتحليل جولة أخرى من بيانات التضخم بحثًا عن أدلة حول متى يمكن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية، بحسب وكالة سي إن بي سي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 4,643.70

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 173.01 نقطة أو 0.48% إلى 36577.94 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المركب 0.70% إلى 14533.40.

لامست جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أعلى مستوياتها خلال اليوم خلال 52 أسبوعًا يوم الثلاثاء، حيث وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى له خلال اليوم منذ يناير 2022. ولامس مؤشر ناسداك وداو جونز للتقنيات الثقيلة أعلى مستوياتهما خلال اليوم منذ أبريل ويناير من العام الماضي، على التوالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم زيادة سنوية بنسبة 3.1٪. على أساس شهري، توقعوا أن يظل مؤشر أسعار المستهلك ثابتًا. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون إنهاء عام قوي بشكل جيد. مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب

سيحول المتداولون انتباههم الآن إلى إعلان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الأربعاء الساعة 2 ظهرًا. وتتوقع وول ستريت إلى حد كبير أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة. ومع ذلك، فسوف يقومون بتمشيط تعليقات الرئيس جيروم باول بحثًا عن إشارات حول الموعد الذي يمكن أن يتم فيه تخفيض أسعار الفائدة.

انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل بأكثر من 12٪ يوميًا بعد أن فاقت إيرادات الشركة للربع الثاني من السنة المالية توقعات وول ستريت. تراجعت شركة ماسيز بنسبة 8٪ بعد تخفيض تصنيفها للبيع من بنك سيتي يوم الثلاثاء.