الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

وصعد مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.18% إلى 34158 نقطة، في ختام الجلسة، وصعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.29% إلى 437881 نقطة، وصعد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.91%، بما يعادل 122.66 نقطة، إلى 1364144 نقطة.

يأتي هذا بعدما أنهى مؤشر “ناسداك” بالأمس، جلسته الإيجابية السابعة على التوالي للمرة الأولى منذ يناير، فيما حقق مؤشرا “إس آند بي 500″ و”داو جونز” مكاسبًا خلال الجلسة السادسة، وهو ما لم يحدث منذ يونيو ويوليو على التوالي.