الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييم أحدث تقارير الأرباح

صعدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة تعاملات متقلبة، وذلك قبل ساعات من اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين قام المستثمرون بتقييم أحدث تقارير الأرباح وتحليل المزيد من البيانات الاقتصادية.

وكان سهم مجموعة اٍن فيديا عائقًا كبيرًا أمام صعود مؤشر ناسداك، حيث انخفض بنسبة 3.7٪ بعد تقرير ذكر أن القيود الأمريكية قد تجبر مصمم الرقائق على إلغاء طلبات بمليارات الدولارات للصين.

وتراجعت أسهم النمو الرئيسية الأخرى مثل ميتا بلاتفورمز ميتا ومجموعة مايكروسوفت بما يتراوح بين 0.4% و1%.

تقييم أحدث تقارير الأرباح

وجرى تداول ستة من القطاعات الـ11 الرئيسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، حيث قادت تكنولوجيا المعلومات الخسائر.

وعلى صعيد الأرباح، انخفض سهم شركة شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة بنسبة 6.3% مع ارتفاع مخزونات وكلاء الشركة وتقلص الطلبيات الكبيرة المتراكمة، مما يشير إلى أن الطلب على المعدات بدأ في التباطؤ. وانخفض سهم شركة الأدوية أمجين بنسبة 4.3٪ بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث.

وانخفضت أسهم شركة شركة فايزر 1.5% بعد أن أعلنت شركة الأدوية عن أول خسارة فصلية منذ عام 2019.

وجاءت قراءة شهر أكتوبر لمؤشر مديري المشتريات في شيكاغو عند 44 مقابل التوقعات البالغة 45، في حين أظهرت قراءة منفصلة أن مؤشر تكلفة التوظيف زادت بقوة في الربع الثالث.

وقال أندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس: “الزيادة القوية الطفيفة في مؤشر تكلفة التوظيف في الربع الثالث هي علامة أخرى على أن التيسير السريع السابق في ظروف سوق العمل قد يتلاشى”.

وأضاف: “لكن الأدلة لا تزال تشير إلى أن نمو الأجور سيتباطأ أكثر خلال الأشهر المقبلة.”

تتجه الأسهم الأمريكية إلى التراجع للشهر الثالث على التوالي، حيث يتجه مؤشر S&P 500 وناسداك نحو أسوأ شهر أكتوبر منذ عام 2018.

يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية لمدة يومين يوم الثلاثاء. وفي نهاية الاجتماع الأربعاء، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة..

ستكون تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء حاسمة في تقييم المدة التي يمكن أن تظل فيها السياسة النقدية مقيدة وسط العلامات الأخيرة على القوة الاقتصادية.

إلى جانب الأرباح، سيتم أيضًا التركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الدلائل على قوة الاقتصاد الأمريكي.

أداء الأسهم

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 123.91 نقطة، أو 0.38٪، إلى 33052.87، وقفز مؤشر S&P 500 0.65٪، إلى 419380. وارتفع ناسداك 0.48%، إلى 12851.24 نقطة.

وقفز سهم بينتريست بنسبة 14.8٪ حيث تجاوزت منصة مشاركة الصور تقديرات إيرادات وأرباح الربع الثالث في سوق الإعلانات الرقمية المستقرة.

وانخفض سهم ساريبتا بنسبة 45.9٪ مع فشل العلاج الجيني لاضطراب العضلات الذي طورته الشركة في مرحلة متأخرة من التجربة.

وارتفع سهم لوسيد موتورز بنسبة 1.7%، فيما استقر سهم شركة تسلا دون ارتفاع أو انخفاض ملحوظ بعد خسائر قياسية أمس وصلت إلى 5%.