الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط انفراجة في أزمة أوكرانيا

تواصلت اليوم المفاوضات بين مسؤولين دبلوماسيين من روسيا وأوكرانيا وجها لوجه

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء، ووسعت مكاسبها بدعم من الحالة الإيجابية التي سادت الأسواق في ظل بوادر إيجابية تتعلق بأزمة أوكرانيا.

وتواصلت اليوم المفاوضات بين مسؤولين دبلوماسيين من روسيا وأوكرانيا وجها لوجه على طاولة المحادثات في تركيا من أجل وضع حد للأزمة.

وخرجت تصريحات من الوفد الروسي تؤكد انفراجة شديدة في الأزمة، حيث ذكر الوفد أن روسيا تنوي خفض نشاطها العسكري تجاه مدينتي “كييف” و”تشيرنيجوف” الأوكرانيتين مع الأخذ في الاعتبار أن الأولى هي العاصمة.

ووصف الروس محادثات السلام مع الأوكران بأنها كانت بناءة، متوقعين إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين قريباً جداً، على أن يتبع ذلك قمة بين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والأوكراني “فولوديمير زيلنسكي”.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.9% (ما يعادل 338 نقطة) إلى 35294 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 35372 نقطة وأقل مستوى عند 35030 نقطة.

وصعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.2% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 4631 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4637 نقطة وأقل مستوى عند 4589 نقطة.