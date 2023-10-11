الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة ، حيث قامت وول ستريت بتقييم المخاطر الجيوسياسية للصراع الطويل في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.6%. وأضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز ما يقرب من 1%، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» لمركب بنسبة 1.2%.

انخفاض عوائد سندات الخزانة

وتتطلع الأسواق حاليا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» الأمريكي في سبتمبر المقرر صدوره الأربعاء.

وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس إلى 4.649%، مع تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن التقليدي وسط الصراع. وتعكس هذه التحركات رد الفعل الأول لسوق السندات على الصراع في الشرق الأوسط، بعد عطلة يوم كولومبوس.