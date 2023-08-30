الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييم بيانات اقتصادية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، نهاية جلسة الثلاثاء، على مكاسب للمرة الثالثة على التوالي، في تعاملات آخر أسبوع من شهر أغسطس، في ظل تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت تأثر النشاط الاقتصادي بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.85% أو 292 نقطة إلى 34852 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق خلال أسبوعين.

تقييم بيانات اقتصادية

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 1.45% ما يعادل 64 نقطة عند 4497 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 1.75% أو 238 نقطة مسجلًا 13943 نقطة.

وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن انخفضت عوائد السندات، حيث أغلق سهم “إنفيديا” عند مستوى قياسي مرتفعًا بنسبة 4.15% إلى 487.84 دولار، لتتجاوز القيمة السوقية لصانعة الرقائق 1.2 تريليون دولار لأول مرة.