الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

حققت البورصة الأمريكية أرباحا ملحوظة وذلك قبل ساعات من صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لحسم سعر الفائدة.

صعد مؤشر داو جونز بنحو 26.83 نقطة، بما يعادل نسبة 0.08%، إلى 35,438.07 نقطة، مسجلا ارتفاعا للجلسة الـ12 على التوالي، وهو ما يعد أطول فترة صعود منذ فبراير 2017.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28% إلى 4,567.46 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.61% إلى 14,144.56 نقطة.

قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

وبينما تنتظر بورصة وول ستريت بعناية قرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم غد الأربعاء، ارتفع مؤشر ناسداك المركب الثقيل التكنولوجيا بنحو 35.3٪ هذا العام، مدعومًا بمكاسب ضخمة في شركات النمو الضخمة الحساسة للفائدة بسبب التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي والآمال في إنهاء دورة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة مثل علي بابا وبيليبيلي بنسبة 0.1٪ و0.6٪ على التوالي.

كما ارتفع سهم شركة فيريزون كوميونيكاشونس بنسبة 0.4٪، بعد أن سجلت الشركة ارتفاعًا مفاجئًا في إضافات المشتركين اللاسلكية، حيث قام المزيد من المستخدمين بترقية هواتفهم المحمولة والتخطيط للوصول إلى شبكة 5G الخاصة بها.

كما ارتفعت أسهم شركة جنرال إلكتريك بنسبة 6٪ على خلفية إيرادات أقوى من المتوقع للربع الثاني.

وكان مؤشر داو جونز قد ارتفع يوم أمس الاثنين بأكثر من 183 نقطة أو 0.5٪ في جلسته 11 على التوالي. كما سجل مؤشر 30 سهمًا أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 وسجل أعلى إغلاق له منذ فبراير 2022.